Подгорица, 1 сентября. Лидер оппозиции Черногории Здравко Кривокапич заявил, что поддержка правительством Черногории санкций Запада против России была неприемлемой ошибкой. Соответствующее мнение руководитель коалиции «За будущее Черногории» высказал после парламентских выборов.

Кривокапич обратил внимание на то, что Черногория является небольшим государством и не имеет на глобальном уровне «никакого влияния».

«Известно, кто косит, а кто воду носит, поэтому неприемлемо то, что такое малое государство стало первым, кто вводит санкции Российской Федерации», — цитирует лидера оппозиции Черногории РИА Новости.

Он также подчеркнул, что поддержка западных санкций была ошибочна и привела ко многим экономическим потерям. В качестве примера он привел нарушения экспорта вина и ухудшения турпотока, часть которого традиционно составляли граждане Российской Федерации.

Напомним, ранее Кривокапич заявил, что победившая на выборах впервые за 30 лет оппозиция Черногории надеется улучшить отношения страны с Россией. Он также призвал своих оппонентов на выборах отказаться от ненависти и заявил, что «протягивает руку партнерства всем силам в стране».