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Алсу показала первое за долгое время совместное фото с мужем

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Алсу показала первое за долгое время совместное фото с мужем

Москва, 1 сентября. Певица Алсу опубликовала совместный снимок с мужем Яном Абрамовым впервые после слухов об изменах супруга. Фотографию звезда разместила в соцсети Instagram.

Алсу редко делится фотографиями семьи. В отличие от многих представителей отечественного шоу-бизнеса, супруги Абрамовы предпочитают не рассказывать о своем браке. Однако в последний день лета исполнительница показала романтичный кадр с избранником, с которым счастлива в браке уже около 15 лет.

Пара за несколько дней до окончания лета решила отдохнуть у моря вместе с детьми. Где именно остановилась семья неизвестно. Однако в соцсетях певицы появляется все больше фото у воды.

На новом снимке Алсу позирует в белоснежном платье-рубашке с высокими разрезами. Ее супруг в белых брюках и полосатом поло обнимает звезду за талию сзади.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от ALSOU (@alsou_a)

Поклонники живо отреагировали на публикацию. За несколько часов она набрала более 126 тысяч «лайков». Однако похудевшего мужа певицы фанаты узнали не сразу.

«Я не сразу поняла, кто с вами позирует», «Какой-то Ян худой и поседевший», «Совсем не похож на себя», «Как-то странно стал Ян выглядеть», «Ой, не узнать супруга», «Выглядите-то отлично. А вот с Яном что?» — писали комментаторы

Ранее Алсу опубликовала снимок без «фотошопа», который сделала во время прогулки на яхте.

Источник: Instagram
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