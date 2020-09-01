Алсу показала первое за долгое время совместное фото с мужем

Москва, 1 сентября. Певица Алсу опубликовала совместный снимок с мужем Яном Абрамовым впервые после слухов об изменах супруга. Фотографию звезда разместила в соцсети Instagram.

Алсу редко делится фотографиями семьи. В отличие от многих представителей отечественного шоу-бизнеса, супруги Абрамовы предпочитают не рассказывать о своем браке. Однако в последний день лета исполнительница показала романтичный кадр с избранником, с которым счастлива в браке уже около 15 лет.

Пара за несколько дней до окончания лета решила отдохнуть у моря вместе с детьми. Где именно остановилась семья неизвестно. Однако в соцсетях певицы появляется все больше фото у воды.

На новом снимке Алсу позирует в белоснежном платье-рубашке с высокими разрезами. Ее супруг в белых брюках и полосатом поло обнимает звезду за талию сзади.

Поклонники живо отреагировали на публикацию. За несколько часов она набрала более 126 тысяч «лайков». Однако похудевшего мужа певицы фанаты узнали не сразу.

«Я не сразу поняла, кто с вами позирует», «Какой-то Ян худой и поседевший», «Совсем не похож на себя», «Как-то странно стал Ян выглядеть», «Ой, не узнать супруга», «Выглядите-то отлично. А вот с Яном что?» — писали комментаторы

Ранее Алсу опубликовала снимок без «фотошопа», который сделала во время прогулки на яхте.