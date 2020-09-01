Наследники Цоя попросили не допустить выхода в прокат фильма Учителя

Москва, 1 сентября. Художественный фильм Алексея Учителя о жизни советского музыканта и лидера группы «Кино» Виктора Цоя является «пошлым зрелищем», которое нельзя допускать в прокат. Об этом заявили родственники покойного певца в обращении, написанном на имя президента РФ. Об этом сообщает Газета.ru.

С соответствующим письмом выступил сын музыканта Александр Цой и отец певца Роберт Цой. Наследники требуют «безотлагательно организовать проверку и принять надлежащие меры».

В письме также утверждается, что использование сведений о частной и семейной жизни музыкантов, которые известны в обществе, является нарушением интересов. При этом родственники Цоя обращают внимание, что они не давали создателям фильма согласия на использование имени и изображения музыканта.

«Такие люди, как Виктор Цой принадлежат не только истории своей семьи, но и истории своей страны. И если такие герои у общества есть, не следует использовать это как вульгарный источник дохода, пользуясь «вольными интерпретациями», — приводит слова родственников издание.

Родственники также утверждают, что направляли соответствующие жалобы в Минкультуры, однако фильму все равно было выдано прокатное удостоверение. Родные лидера группы «Кино» называют фильм «малопочтенным и пошлым зрелищем», которое привлекает аудиторию известным именем музыканта.