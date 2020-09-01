Эксперт рассказал, каким банкам не следует доверять сбережения

Москва, 1 сентября. Эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский рассказал, каким банкам не следует доверять свои сбережения. Интервью со специалистом опубликовало агентство «Прайм».

По словам эксперта, надежные банки зачастую предлагают процент по вкладам ниже ключевой ставки Центробанка. Доходность выше могут давать небольшие банки, но доверять им свои сбережения можно не всегда. В случае с банком, который предлагает вклады с аномально высокой доходностью, вероятность потерять деньги велика, отметил Кричевский.

«Дело в том, что к небольшим банкам, которые открывают вклады под проценты выше среднего, могут применить определенные санкции за недобросовестную конкуренцию и демпинг. Кроме того, если ставка в таком банке выше, чем среднерыночная, то это повод задуматься о том, возможно ли будет получить деньги назад до того, как банк попадет под санацию или банкротство», — сообщил специалист.

Эксперт назвал получение денег через Агентство по страхованию вкладов «довольно длительной историей», способной «помотать нервы». Кричевский также напомнил об упущенной выгоде и потраченном времени.

Ранее заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов рассказал, почему могут пропасть деньги с депозита в банке. По его словам, к хищению средств зачастую причастны сотрудники кредитных организаций.