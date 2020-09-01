Спецпосланник ВОЗ поставил в пример шведскую стратегию борьбы с COVID-19

Нью-Йорк, 1 сентября. Стратегия борьбы с пандемией коронавируса, к которой прибегло правительство Швеции, должна стать примером для других государств. Такое мнение в своем интервью высказал спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктор Дэвид Набарро.

Он высказал мнение, что режим «мягких» ограничений, которыми воспользовался Стокгольм, должен стать образцом для других стран. При этом Набарро отметил, что ключом к победе над COVID-19 должно стать взаимопонимание правительства и населения.

«В Швеции правительство оказалось способно довериться обществу, а общество смогло довериться правительству», — сказал спецпосланник ВОЗ в эфире радиостанции Magic.

Он также счел введение жесткого карантина и ограничений грубым инструментом, который способен серьезно ударить по доходам и экономике.

Вместе с тем, в конце августа другие страны Северной Европы, такие как Финляндия, Норвегия и Исландия, усилили меры по борьбе с COVID-19. В частости были изменены правила для въезжающих из-за рубежа. Хельсинки и Осло расширили список стран, приехав из которых люди должны уйти на карантин, а Рейкьявик сделал самоизоляцию обязательной для большинства гостей. Об этом пишут «Известия».