Разведывательный самолет ВС США рухнул в Вирджинии

Вашингтон, 1 сентября. В американском штате Вирджиния потерпел крушение самолет ВМС США E-2C Hawkeye. Согласно официальным данным, человеческих жертв удалось избежать.

Сообщается, что ЧП произошло в ходе тренировочных полетов вблизи острова Уоллопс. Двум пилотам, а также еще двум членам экипажа удалось катапультироваться и приземлиться «без больших повреждений», пояснили в пресс-службе Вооруженных сил США. Также не поступало сообщений о жертвах или повреждениях на земле.

На данный момент причина крушения неизвестна.