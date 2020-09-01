«Избитая» Рудова опубликовала фото с синяками на лице

Москва, 1 сентября. Актриса Наталья Рудова опубликовала серию фотографий времен юности в школе и театральном училище, первым кадром в карусели оказалось селфи с сильно разбитым лицом. Снимками звезда поделилась в соцсети Instagram.

«Ловите очередную порцию фотографий из прошлого. Какая крутая у меня жизнь! Нам порой нечего было есть, но нам всегда было, о чем жить! Мы набивали шишки и синяки только на своем опыте, потому что это было тру! Мы грызли и грызем землю без чьей-либо помощи! Спасибо за бесценный опыт! Я люблю свой каждый шрам», — написала Рудова.

Артистка пожелала поклонникам никогда не буксовать, не останавливаться, а идти вперед.

Рудова отметила, что первым кадром стало фото со съемок, где она загримирована. Также в публикации актриса поделилась фотографиями со школы, общежития и театрального университета.

«Отпускаем прошлое. Двигаемся дальше», — заключила Рудова.

Публикация понравилась многим поклонникам актрисы и набрала за день почти 149 тысяч «лайков». В комментариях подписчики отметили, что было интересно посмотреть на архивные фото артистки, но первый снимок с разбитым лицом напугал поклонников.

«Кто тебя побил?», «Наташа! Испугала! Ужас какой! Страшная, избитая!», «Наташа, красоткой всегда была, есть и будешь. Даже с синяками — красивая! Ну что за женщина…», «Красивая девочка всегда и везде», — писали поклонники.

Ранее Рудова заставила подписчиков вздыхать, опубликовав фото в выгодно подчеркивающем ее ягодицы купальнике. На снимке звезда позировала, повернувшись спиной к камере и показывая изящные изгибы фигуры и округлые ягодицы. В комментарии она отметила, что уже устала от Москвы и хочет к морю.