Дипломаты из РФ назвали провокационными учения ВС США в Эстонии

Вашингтон, 1 сентября. Действия вооруженных сил США во время учений в Эстонии являются провокационными и крайне опасными для стабильности в регионе. Такое мнение во вторник озвучили представители российского посольства в Вашингтоне.

Заявления дипломатов были адресованы в ответ на статьи в местной прессе, в том числе в газете Washington Times. По словам представителей посольства, материалы содержат не только антироссийские выпады, но и информподдержку маневров ВС США, которые будут проходить с 1 по 10 сентября в Эстонии с применением реактивных систем залпового огня.

Отдельно дипломаты обращают внимание, что мероприятия планируется проводить в непосредственной близости от российских границ. Солдаты НАТО подойдут к территории РФ на 110 километров.

«РФ неоднократно предлагала Штатам и их союзникам ограничить учебно-тренировочную деятельность и отвести зоны учений от «линии соприкосновения» Россия — НАТО. Считаем действия ВС США в Эстонии провокационными и крайне опасными для региональной стабильности», — говорится в заявлении посольства.

Дипломаты также задались вопросом, кто же теперь в действительности нагнетает напряженность в Европе?

Напомним, ранее Вооруженные силы РФ прошли внезапную проверку. К ней были привлечены около 150 тысяч военнослужащих, более 26 тысяч единиц вооружения и военной техники, 414 летательных аппаратов, а также 106 кораблей и судов обеспечения. Как позже прокомментировал министр обороны РФ Сергей Шойгу, российская армия продемонстрировала высокую боеготовность.