Певцов прокомментировал сообщения о своей коме

Москва, 1 сентября. Госпитализированный в больницу в Коммунарке народный артист России Дмитрий Певцов прокомментировал слухи о том, что он якобы впал в кому. Комментарий актер разместил в соцсети Instagram.

«Что хочется пожелать тем, кто публикует и составляет подобную чушь. Хочется без всякой злобы пожелать вам, чтобы ваши родственники прочитали о вас такую информацию, просто ради интереса, как вам это понравится», — отметил Певцов.

Артист подчеркнул, что его лечение проходит по плану. Он остается бодрым, «самочувствие нормальное», температура — 36,6.

Также Певцов рассказал, что восхищен больницей в Коммунарке. Медучреждение артист сравнил с космическим кораблем.

«Условия потрясающие», — заключил актер.

О госпитализации Певцова после отпуска в Крыму несколько дней назад сообщили СМИ. Позже информацию подтвердил директор «Ленкома» Марк Варшавер. Он отметил, что артист госпитализирован с воспалением легких. Состояние Певцова Варшавер охарактеризовал как удовлетворительное. По словам самого артиста, у него диагностировали пневмонию, при этом тест на коронавирус показал отрицательный результат.

В марте Певцов заявлял, что снизить риски заражения коронавирусом можно соблюдая личную гигиену. Артист также заявлял, что Россию за всю историю не смогли взять ни монголо-татары, ни немцы, ни шведы, ни французы. И коронавирус против россиян тоже окажется бессильным.