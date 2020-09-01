Обладательница самых красивых ягодиц в мире поддержала решение Месси

Бразилиа, 1 сентября. Бразильская модель, обладательница титула «Мисс Бум-Бум 2019» Сьюзи Кортез поддержала решение футболиста Лионеля Мессии покинуть ФК «Барселона». Об этом девушка, которая является ярой фанаткой спортсмена, написала в своем Instagram.

Об уходе аргентинского нападающего из «Барселоны» стало известно в конце августа. Тогда в СМИ появилась информация, что руководство футбольного клуба допускает продажу своего самого звездного игрока. При этом переход спортсмена оценили по меньшей мере в 700 миллионов евро. Также известно, что со спортсменом могут заключить договор такие футбольные клубы, как «Манчестер Юнайтед», «Ювентус» и «Интер».

Комментируя происходящее Сьюзи Кортез заявила, что поддерживает Месси. По ее мнению, руководство клуба относится к Месси «как к мусору». Она также высказала недовольство работой действующего президента клуба Жозепа Бартомеу.

«Пока Бартомеу является президентом «Барселоны», я не надену футболку этого клуба и не буду праздновать их победы или титулы. Сейчас я самый фантастический фанат «Манчестер Сити». Месси сделал все для «Барселоны». Без него за последние пять лет мы бы даже не прошли квалификацию в Лигу Европы», — считает Кортез.

Она также раскритиковала тренера Барселоны, Рональда Кумана заявив, что он «посредственен и работает ужасно».