Орейро восхитила подписчиков фото в алом платье без бюстгальтера

Монтевидео, 1 сентября. Певица и актриса Наталья Орейро восхитила поклонников новыми снимками, примерив образ женщины-вамп. Фотографии артистка опубликовала в соцсети Instagram.

На фото Орейро позирует в ярком алом платье с глубоким вырезом на спине. Судя по всему, актриса надела наряд без бюстгальтера. Для снимков 43-летняя звезда приняла соблазнительную позу.

Атласная ткань наряда эффектно подчеркнула бедра и тонкую талию Орейро. На одном из снимков артистка позирует спиной к камере, лишь слегка повернув голову. В ярком макияже Орейро сделан акцент на губах, волосы актрисы уложены непослушными локонами.

«В субботу попроси меня о поцелуе и целуй, целуй, целуй меня. Повернись и поцелуй меня, поцелуй меня и повернись», — говорится в подписи к публикации.

За два дня фотографии набрали более 59 тысяч «лайков».

Страницу в соцсети Instagram Орейро начала вести только этим летом. Тем не менее, на аккаунт артистки уже подписались порядка полумиллиона поклонников, многие из которых живут в России.

В июле артистка порадовала поклонников архивным фото, на котором она позирует топлес. На черно-белом снимке в ретростиле Орейро запечатлена в длинной светлой юбке с обнаженной грудью. Она повернулась вполоборота к камере и, опираясь на комод, прикрывает отрытые части тела руками.