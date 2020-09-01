Подписчиков возмутили сексуальные советы от 20-летней Шурыгиной

Москва, 1 сентября. Блогер Диана Шурыгина, ставшая известной после скандального появления на телевидении с рассказом об изнасиловании, дала своим подписчикам несколько советов, как разнообразить сексуальную жизнь. Слова 20-летней девушки удивили и возмутили подписчиков.

Пост с рекомендациями на взрослые темы Шурыгина опубликовала в своем Instagram-аккаунте. В нем она заявила, что люди во время самоизоляции были «заперты дома 24/7», поэтому обычные утехи приелись.

«Поэтому сейчас как никогда важно добавить что-то новенькое и внести перчинку в секс», — пишет Диана Шурыгина.

Рассуждая на столь интимную тему, блогер дает своим подписчикам несколько советов. Она рекомендует обратить внимание на аксессуары или локации. Также девушка считает хорошей идеей «позвать друзей» или отдать предпочтение людям, которых можно найти в «проверенных местах».

Многие подписчики оказались в шоке от слов Шурыгиной. Других же слова блогера лишь рассмешили.

«Интересно, как реагирует мама, когда читает подобное на странице своего чада», «Почему я так ору, позвать друзей. Хахаха, какой кошмар», — оставили комментарии подписчики.

Напомним, ранее Шурыгиной уже удавалось возмутить своих подписчиков. В конце августа она опубликовала в Instagram новую фотографию, на которой предстала перед своими подписчиками в соцсети абсолютно обнаженной.