Сын Лукашенко забрал документы из лицея БГУ

Минск, 1 сентября. Младший сын президента Белоруссии Николай Лукашенко забрал документы из лицея Белорусского государственного университета (БГУ).

По данным белорусских СМИ, 15-летний Николай не был на общем собрании для поступивших десятиклассников. После этого стало известно, что он забрал документы.

Сотрудники лицея подтвердили информацию порталу Euroradio. При этом директор лицея отказался комментировать действия Николая.

«Мы не комментировали, когда пошла информация, что Николай Лукашенко якобы собирается у нас учиться. Соответственно, и сейчас нет смысла в этом», — цитирует его слова Telegram-канал.

Николай окончил в этом году девятый класс школы в Острошицком Городке Минского района. В 10-й класс он поступил в лицей БГУ на биологическое отделение. Вместе с Николаем в этот же лицей поступила и внучка президента Дарья Лукашенко. Там же учится еще одна внучка Лукашенко, Анастасия.

Напомним, после выборов президента Белоруссии, победу в которых с результатом 80,1% голосов одержал Лукашенко в шестой раз подряд, в стране вспыхнули массовые акции протеста. В первые дни протестов бойцы ОМОН жестко действовали при задержании участников акций. Были задержаны несколько тысяч человек, которых позднее почти всех выпустили. Протесты продолжаются до сих пор.

23 августа Лукашенко прилетел во Дворец независимости на вертолете. После того, как митингующие подошли к президентской резиденции, он сел обратно в вертолет, пролетел над городом, а после направился к силовикам, охранявшим его резиденцию, чтобы поблагодарить их за службу. Лукашенко сопровождал Николай. На нем был бронежилет, а в руках — автомат. Сам президент также ходил в этот день с автоматом.