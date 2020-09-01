Самая тучная модель устроила пикантную фотосессию в спальне

Вашингтон, 1 сентября. Американская активистка бодипозитива, 155-килограммовая модель Тесс Холлидей устроила пикантную фотосессию в спальне. Снимком топлес она поделилась в своем Instagram-аккаунте.

На фото 35-летняя Холлидей, которую считают самой тучной моделью в мире, позирует сидя боком к камере с распущенными волосами. Девушка находится на кровати в спальне и демонстрирует татуировки на своем теле. Холлидей одета в белье из прозрачной ткани телесного цвета, обнаженную грудь модель прикрывает рукой.

За несколько дней фото собрало почти 66 тысяч «лайков» и множество комментариев. Поклонники высказали знаменитости восхищение.

«Твои фотографии — огромное вдохновение для всех нас, спасибо тебе», «Ты королева, роскошное тело!», «Смелая и очень красивая, обожаю твою страничку», «На этом снимке прекрасно все», «Я бы очень хотела стать твоим фотографом. Ты потрясающая», — писали подписчики.

Ранее Тесс Холлидей уже делилась в соцсетях откровенными снимками и видео. Модель опубликовала в Instagram свою первую в жизни примерку трусов-стрингов. В свое 35-летие Холлидей сняла ролик, на котором сначала прикрывает тело черным парео, но потом показывает всю себя в черном бикини.

К видео модель опубликовала длинный пост, в котором пишет, что в первый раз надела этот вид купальника и почувствовала себя гораздо увереннее, глядя в зеркало.