Синоптик рассказал, когда россиянам ждать «бабьего лета»

Москва, 1 сентября. Приход так называемого «бабьего лета» в Россию ожидается после 9 сентября, хотя у этого периода обычно нет определенного срока. Кроме того, наступление подобных теплых дней возможно не каждый год. Об этом рассказал руководитель ситуационного центра Росгидрометцентра РФ Юрий Варакин.

Как пояснил специалист, «бабье лето» связано с антициклональным характером погоды. Обычно тепло вызвано Азорским максимумом антициклона над Западной Европой, который добирается в том числе до центральной части России.

«Это можно представить, как надутый шарик. Но не круглый, а в виде дыни. Либо отдельный антициклон устанавливается. Сейчас модели показывают, что на границе 9–11 сентября должен установиться антициклон», — приводит слова Варакина РИА Новости.

Он также отмечает, что антициклон должен затронуть всю центральную часть России, в том числе Тверскую, Калужскую, Тульскую и другие области. Предполагается, что «бабье лето» в этом году задержится максимум на неделю.

Вместе с тем Варакин обращает внимание, что делать прогнозы пока рано. Вполне возможно, что это будет лишь первое «бабье лето». Второе может прийти в Россию в октябре. Между ними также возможны весьма дождливые дни.