Олимпийская чемпионка Загитова стала ведущей шоу «Ледниковый период»

Москва, 1 сентября. Олимпийская чемпионка Алина Загитова станет ведущей шоу «Ледниковый период», сообщает Sport24 со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По данным источника, «с 18-летней фигуристкой велись долгие и сложные переговоры из-за неопределенности Алины по поводу ее дальнейшей карьеры».

В итоге Загитова отдала предпочтение телевидению. Поскольку съемки шоу будут проходить в разгар спортивного сезона, фигуристка пропустит этапы Кубка России, которые являются отборочными на чемпионат страны.

Основным ведущим шоу является олимпийский чемпион Алексей Ягудин. Сейчас, по словам источника, с Загитовой работают специалисты по речи, чтобы подготовить к съемкам.

Спустя четыре года на телеэкраны возвращается шоу «Ледниковый период». Участие в проекте принимают Ольга Бузова, Регина Тодоренко, Влад Топалов, Ольга Кузмина, телеведущий Владимир Маркони и многие другие.

Ранее стало известно, что партнером Тодоренко стал знаменитый фигурист Роман Костомаров. В настоящее время Тодоренко усиленно тренируется. Изнурительная подготовка вызывает немало трудностей у Регины. В ходе одной из тренировок у телеведущей сдали нервы, после чего она расплакалась. При этом сама Тодоренко утверждает, что причиной слез стала песня, которая произвела на нее сильное впечатление.