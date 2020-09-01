Новое пособие нуждающимся может появиться в России

Москва, 1 сентября. В Государственную думу РФ внесли законопроект о введении пособия для нуждающихся граждан, которое позволит защитить потерявших во время пандемии коронавируса существенную часть дохода россиян. Об этом сообщает Vesiskitim.ru.

Речь идет об обязательной ежемесячной доплате до величины установленного в субъекте РФ прожиточного минимума на период не более 12 месяцев за счет средств федерального бюджета. Законопроект о финансовой помощи оставшимся без работы во время действия режима повышенной готовности россиянам и тем, чей доход оказался ниже величины прожиточного минимума, разработали депутаты «Справедливой России» во главе с лидером партии Сергеем Мироновым.

«Фракция «Справедливая Россия» предлагает ввести дополнительные социальные выплаты. По нашему мнению, граждане, чей доход оказался ниже прожиточного минимума, установленного в их регионе, должны получать финансовую помощь в размере прожиточного минимума, установленного в каждом конкретном регионе», — заявил журналистам Миронов.

Миронов подчеркнул, что пандемия коронавируса поставила россиян в сложнейшее финансовое положение, работу потеряли сотни тысяч граждан.

«Многим не на что кормить свои семьи, и они полностью зависят от социальных выплат. Самое время государству протянуть людям руку помощи и ввести дополнительные пособия», — отметил депутат.

Поправки предложены в закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Когда может появиться новое пособие издание не сообщает.

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