Заболевший пневмонией Билан похвастался «пополнением» в семье

Москва, 1 сентября. Певец Дмитрий в своем Instagram-аккаунте похвастался семейством, которое ждет его дома. Артист по доброте своей прикормил на улице бездомную кошку, однако вскоре она привела ему своих котят.

В настоящее время певец проводит время в больнице с пневмонией, которую он заработал на гастролях в Крыму. Судя по фотографиям, в перерывах между выступлениями Билан позволял себе отдохнуть у моря или отправиться на прогулку на яхте. Вскоре он слег с температурой и опасным заболеванием.

Однако, как стало известно, перед этим он прикормил брошенное кошачье семейство. О необычном пополнении он рассказал на коротком видео, которое опубликовал в социальных сетях.

«Привела значит котят ко мне, что делать будем — дуреха?» — подписал он видеозапись.

На видео он также пояснил, что прикармливал кошку около полугода. По словам исполнителя, он подозревал, что кошка носит еду кому-то еще, но не мог предположить, что после она вернется с выводком. В комментариях под видео многие подписчики заметили, что произошедшее является хорошим знаком и приметой к деньгам.