Часть пенсионеров в РФ получит прибавку в 5,6 тыс. рублей

Москва, 1 сентября. Часть пенсионеров в РФ получит в сентябре прибавку к пенсии в 5,6 тыс. рублей и 1,9 тыс. рублей в зависимости от категории.

Дополнительная прибавка в 5 686 рублей к пенсии коснется в первую очередь тех, кто имеет страховую пенсию, если в августе им исполнилось 80 лет. Никаких заявлений писать не придется, перерасчет будет произведен автоматически через добавление части страховой пенсии по старости.

Доплату в 1 895 рублей получат пенсионеры, чьи дети получают высшее образование на очном отделении. Если оба родители пенсионеры, выплату получит каждый из них.

Сельским пенсионерам дополнительно прибавят 1 421 рублей. Однако трудовой «сельский» стаж должен составлять не менее 30 лет.

Кроме того, работающие пенсионеры, которые уволились в августе и пропустили индексацию из-за трудоустройства, с сентября имеют право повысить свою пенсию.

Стоит напомнить, что теперь можно оформить или продлить пенсии в дистанционном режиме: по телефону или через официальный сайт Пенсионного фонда РФ. Инвалиды продолжат получать пенсии без подачи каких-либо заявлений в государственные структуры или социальные службы. Оформление выплат данной категории граждан будет осуществляться на основе базы данных из федерального реестра.

Отметим, с 1 сентября произойдет ряд изменений: школы и вузы начнут жить по новым «коронавирусным» правилам; повышение пенсий некоторым категориям пенсионеров; последний шанс оформить выплаты в 10 тыс. рублей на детей; облегченное банкротство малоимущим. Обо всех нововведениях читайте в специальном материале Федерального агентства новостей.