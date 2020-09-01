Huawei предсказали уход с рынка смартфонов

Пекин, 1 сентября. Корпорация Huawei может покинуть рынок смартфонов в скором времени. Об этом со ссылкой на китайского аналитика Мин-Чи Куо сообщило издание ITHome.

По данным СМИ, компания стремительно теряет конкурентоспособность, в том числе из-за американских санкций. Лучшим для Huawei сценарием Мин-Чи Куо считает сокращение доли на рынке.

По словам аналитика, это произойдет из-за укрепления корпораций Apple, Oppo, Vivo и Xiaomi. Специалист считает, что Huawei в худшем случае придется покинуть рынок вовсе.

Аналитик отмечает, что немаловажным влияющим на «упадок» компании фактором стала связанная с комплектующими острая проблема.

Huawei предъявляет к «начинке» смартфонов высокие требования. По мнению Мин-Чи Куо, это усложняет взаимодействие компании с производителями. Аналитик считает, что уже скоро эта тенденция приведет к кризису на производстве.

Газета «Известия» ранее сообщила, что по мере усиления торговой войны взаимная привязка экономик США и Китая продолжает разрушаться. Десятки компаний заявляют о планах перенести свои производства из КНР в другие страны — прежде всего в государства Южной и Восточной Азии.