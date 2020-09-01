Ученый озвучил возможные сроки полной победы над COVID-19

Москва, 1 сентября. Блокировать распространение COVID-19 получится в ближайшие 12 месяцев за счет работающих вакцин, заявил заведующий лабораторией Института молекулярной генетики РАН, доктор биологических наук Константин Северинов.

«Мне кажется, что скорость, с которой разрабатываются вакцины, такова, что одобренные и работающие будут в достаточных количествах, чтобы остановить распространение нового коронавируса до того, как он захватит весь мир», — сообщил Северинов в интервью «Парламентской газете».

Ученый отметил, что коронавирусная инфекция распространяется не молниеносно. Из 7,8 млрд человек, обитающих на Земле, заразились меньше 26 млн, и многие из них уже выздоровели.

«По-видимому, вакцина станет тем, что остановит инфекцию, а лекарства от нее с прямым действием не будет. Произойдет это, скорее всего, в пределах года», — заключил ученый.

В понедельник министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил в понедельник, что массовая вакцинация от COVID-19, которая будет добровольной, стартует после ноября-декабря, передавал RT. По его словам, первые поставки больших партий вакцины «Спутник V», предназначенные в первую очередь для медиков и педагогов, начнутся уже в сентябре.

Вакцина от коронавируса «Спутник V», разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н.Ф. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа. В настоящее время получены заявки от более чем 20 государств на приобретение 1 млрд доз отечественного препарата.