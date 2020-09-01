Россияне получили право оформлять банкротство во внесудебном порядке

Москва, 1 сентября. С 1 сентября в России разрешен внесудебный порядок признания банкротами граждан с непогашенными долгами от 50 тыс. до 500 тыс. рублей.

Вся процедура будет проходить через МФЦ. Возможность получат россияне, у которых завершено исполнительное производство, а исполнительный лист возвращен взыскателю.

В заявлении на банкротство, которое подается в МФЦ, нужно перечислить всех известных кредиторов. После этого МФЦ проверит наличие сведений о возвращении исполнительного документа взыскателю. Когда проверка закончится, уведомление о начале процедуры будет размещено в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

С этого дня гражданин будет освобожден от штрафов и пени, но не сможет брать кредиты или стать поручителем. Внесудебная процедура банкротства завершится через полгода.

Повторить подобную процедуру можно будет только через десять лет.

Отметим, мера касается только так называемых безнадежных долгов, по которым закончено исполнительное производство в связи с тем, что приставы не нашли у должника доходов или имущества, на которые можно было наложить взыскание для погашения долга.