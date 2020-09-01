Жертвами израильских ударов в Сирии стали не менее двух человек

Дамаск, 1 сентября. По меньшей мере два человека погибли после израильских ударов по территории Сирии. Об этом в понедельник сообщило агентство SANA.

Удары наносились по территории к югу от Дамаска со стороны оккупированных Голанских высот и горы Хермон. По данным СМИ, в результате атаки погибли два и получили ранения семь человек.

Столица Сирии в понедельник вечером подверглась воздушной атаке. При ее отражении сработала система ПВО. Было уничтожено несколько вражеских ракет. Тогда сообщалось, что противоправные действия могли быть совершены армией обороны Израиля со стороны горы Хермон.