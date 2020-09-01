ВОЗ выступила за открытие международных границ

Женева, 1 сентября. Всемирная организация здравоохранения поддерживает открытие стран после карантина, но с соблюдением мер предосторожности, заявил журналистам гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Гебрейесус подчеркнул, что «ВОЗ полностью поддерживает усилия по открытию экономик и сообществ». При этом он добавил, что возвращение к нормальной жизни должно проходить в безопасности.

«Чем больше страны контролируют вирус, тем больше они могут открываться. Открытие без контроля — это рецепт катастрофы», — подчеркну глава ВОЗ.

Для возвращения к нормальной жизни, по словам Гебрейесуса, государствам необходимо предпринять как минимум четыре основных шага. Первым является ограничение передачи вируса среди больших групп людей. Во-вторых, важно защитить наиболее уязвимые для вируса группы, чтобы сократить смертность. В-третьих, необходима личная ответственность каждого человека при соблюдении масочного режима, дистанции и мытья рук. Последний пункт обязывает власти принимать меры для выявления, изолирования, тестирования и лечения заболевших, а также для отслеживания контактов.

Отметим, министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил в понедельник, что массовая вакцинация от COVID-19, которая будет добровольной, стартует после ноября-декабря, передавал RT. По его словам, первые поставки больших партий вакцины «Спутник V», предназначенные в первую очередь для медиков и педагогов, начнутся уже в сентябре.

В России зафиксировано 995 тысяч случаев, 17 тысяч человек скончались. Более 809 тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.