Седокова разозлила фанатов коротким платьем с открытой грудью

Москва, 1 сентября. 37-летняя певица Анна Седокова смогла ненароком вызвать ненависть у своих фанатов. Поводом для множества гневных комментариев стало слишком откровенное видео, которое девушка записала в коротком облегающем платье из-под которого оказалась видна грудь артистки.

Короткий ролик появился в Instagram-аккаунте Седоковой. На нем она рекламирует продукцию из собственного магазина. Вполне возможно, что бизнес исполнительницы мог оказаться в затруднительном финансовом положении из-за пандемии коронавируса. В результате певице пришлось самостоятельно продвигать продукцию.

На видео Седокова позирует перед зеркалом в летнем платье, которое состоит из юбки и обтягивающего бюстгальтера. При этом верхняя часть костюма оказалась на несколько размеров меньше, чем необходимо. В результате верх платья не смог сдержать грудь певицы. На это обратили внимание многие подписчики.

«Жесть…просто жесть! Маленький комплект на себя натянула», «Пошло и без вкуса», «Силикон затмил все», «Костюм не секси, пошлит», «Анечка, солнышко, зачем все это», «Очень классный комплект, грудь вываливается, лучше вообще голой ходить», «Такой ужас и даром не нужен», — написали подписчики.

Стоит отметить, что комментарии также оставили многие фанаты Седоковой, которым понравился ее новый наряд.