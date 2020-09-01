Седокова разозлила фанатов коротким платьем с открытой грудью

Москва, 1 сентября. 37-летняя певица Анна Седокова смогла ненароком вызвать ненависть у своих фанатов. Поводом для множества гневных комментариев стало слишком откровенное видео, которое девушка записала в коротком облегающем платье из-под которого оказалась видна грудь артистки.
Короткий ролик появился в Instagram-аккаунте Седоковой. На нем она рекламирует продукцию из собственного магазина. Вполне возможно, что бизнес исполнительницы мог оказаться в затруднительном финансовом положении из-за пандемии коронавируса. В результате певице пришлось самостоятельно продвигать продукцию.
На видео Седокова позирует перед зеркалом в летнем платье, которое состоит из юбки и обтягивающего бюстгальтера. При этом верхняя часть костюма оказалась на несколько размеров меньше, чем необходимо. В результате верх платья не смог сдержать грудь певицы. На это обратили внимание многие подписчики.
«Жесть…просто жесть! Маленький комплект на себя натянула», «Пошло и без вкуса», «Силикон затмил все», «Костюм не секси, пошлит», «Анечка, солнышко, зачем все это», «Очень классный комплект, грудь вываливается, лучше вообще голой ходить», «Такой ужас и даром не нужен», — написали подписчики.
Стоит отметить, что комментарии также оставили многие фанаты Седоковой, которым понравился ее новый наряд.
«Какая красотка, хочу очень такое платье, но где взять грудь», «Самая классная», «Это что за красотка?» — написали они.