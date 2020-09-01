Минобороны РФ ответило на претензии НАТО о нарушении границы Су-27

Москва, 1 сентября. Полет российского истребителя Су-27, который поднимался в воздух для опознания стратегического бомбардировщика В-52Н ВВС США, проходил над нейтральными водами Балтийского моря и не нарушал границу Дании, сообщили в Минобороны РФ.

«В Минобороны России опровергли заявление Североатлантического альянса о нарушении государственной границы Дании российским истребителем Су-27», — говорится в сообщении.

Вечером 31 августа стало известно, что российские истребители Су-27 сопровождали над Балтийским морем стратегические бомбардировщики B-52H ВВС США.

В НАТО заявили, что Су-27 перехватил американский бомбардировщик над Балтикой, нарушив воздушное пространство Альянса.



Добавим, что у российских границ в последнее время все чаще стали происходить подобные инциденты. В частности, 28 августа два российских истребителя Су-27 перехватили бомбардировщик B-52 ВВС США над акваторией Черного моря. Позднее Пентагон пожаловался на «опасные маневры» российских летчиков, отметив, что истребитель Су-27 пересек траекторию полета В-52, что «ограничивало маневренность летательного аппарата и увеличивало вероятность столкновения».

Ранее жалобы Пентагона прокомментировал российский политолог Евгений Сатановский. Он отметил, что «бедный американский летчик» был напуган, так как его не проинформировали, что над территорией РФ летать нельзя.

Утром 31 августа сообщалось, что самолеты сразу четырех государств НАТО были перехвачены российским истребителем Су-27 над Балтийским морем. Приблизившись на допустимое расстояние, российский экипаж установил, что к границе приближались самолеты Дании, ФРГ, США и Швеции. Российский самолет вынудил четыре «цели» кардинально сменить курс.