Оголенная грудь и кожаные шорты Кафельниковой удивили фанатов

Москва, 1 сентября. Модель и дочь экс-теннисиста Евгения Кафельникова Алеся опубликовала в своем Instagram-аккаунте новые снимки с очередной фотосессии. На них девушка запечатлена в необычном наряде — куртке на голое тело и широких кожаных шортах.

Снимки Кафельникова опубликовала в понедельник. На фотографии также заметен вызывающий макияж. Впечатляющий образ фотомодели добавляет прическа с эффектом мокрых волос.

«Снова проснулась чертовски сексуальной, так смущена», — подписала снимок девушка.

Многие из подписчиков Алеси Кафельниковой согласились с этим.

«Ах, прекрасная какая!», «Охота на вампиров», «Космически крута», «Горячо», «Такая дерзкая, аж слюна течет», — пишут пользователи социальной сети.

До этого Кафельникова поразила поклонников новым образом в красном пиджаке на голое тело. На кадрах модного фотографа Ивана Морковкина модель оказалась запечатлена в студии в красном жакете без нижнего белья. На знаменитости были надеты бирюзовые брюки широкого кроя и солнечные очки. Поклонники пришли в восторг от новой фотосессии кумира, назвав девушку «нереальной» и «шикарной».