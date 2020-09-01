Фальков рассказал о готовности вузов к учебному году в условиях пандемии

Москва, 1 сентября. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков рассказал об особенностях нового учебного года в условиях пандемии COVID-19.

«Наши высшие учебные заведения готовы к началу нового учебного года», — заявил Фальков в интервью RT.

По его словам, с 1 сентября почти 700 российских вузов начнут обучение в очном формате и «только 25 вузов — с небольшой сдвижкой».

Подготовка к новому учебному году шла совместно с Роспотребнадзором. После длительных консультаций «появились специальные методические рекомендации для высших учебных заведений на этот год». Главной рекомендацией является масочный режим.

«Дополнительно к этому — измерение температуры на входе и дважды в течение дня. Есть рекомендации специально для тех, кто входит в зону риска, — для людей, страдающих хроническими заболеваниями. Причем как для студентов, так и для преподавателей», — добавил министр.

Фальков подчеркнул, что студенты, преподаватели и все сотрудники вузов «должны серьезно отнестись к этим рекомендациям и показать совершенно другой уровень отношения и к друг другу, и к собственному здоровью».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что учебный год для школьников и студентов начнется 1 сентября. Решение о начале учебного года с 1 сентября принято на региональном и правительственном уровнях.

Глава государства добавил, что учителям и преподавателям придется привыкнуть к новым требованиям безопасности. Президент добавил, что в контакте с медицинскими работниками можно усовершенствовать учебный процесс. Это, в частности, может коснуться лабораторных занятий, в которых заняты небольшие группы обучающихся.