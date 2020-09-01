Свадьбу сына Валерии посетила экс-жена Иосифа Пригожина

Москва, 1 сентября. Бывшая жена продюсера Иосифа Пригожина Лейла Фаттахова, которая находилась в гражданском браке с бизнесменом 7 лет, посетила свадьбу Арсения Шульгина. Молодой человек, который является сыном певицы Валерии, ранее взял в жены блогера Лиану Волкову.

Фотографии с торжества появились в Instagram-аккаунте Фаттаховой. Судя по снимкам, она хорошо ладит с Валерией, которая является нынешней женой Иосифа Пригожина. В подписи под фото продюсер поделилась впечатлениями от свадьбы.

«Это было красиво, весело и душевно, как и должно быть на настоящем празднике любви», — написала Лейла Фаттахова.

Иосиф Пригожин долгое время жил с Фаттаховой. У пары также родилась дочь по имени Елизавета. Спустя три года после рождения девочки Пригожин и Фаттахова расстались. Пара разошлась на мирной ноте и до сих пор общается семьями.

Напомним, церемония бракосочетания младшего сына Валерии и Лианы Волковой состоялась 28 августа в Кутузовском ЗАГСе. Разделили счастливое событие с молодоженами многие звезды шоу-бизнеса. Так, например, музыкальный продюсер Яна Рудковская опубликовала на своей странице в Instagram несколько видео. На одном из них отец Лианы ведет девушку к импровизированному алтарю и передает будущему мужу.