Лукашенко уволил посла в Испании за критику прошедших выборов 

Минск, 1 сентября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом уволил посла республики в Испании Павла Пустового, сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно указу Лукашенко, Пустовой лишен дипломатического ранга посла первого класса за «ненадлежащее исполнение должностных обязанностей».

Он также освобожден от должности посла Белоруссии в Испании и постпреда страны при Всемирной туристской организации.

Отметим, Пустовой 17 августа на странице посольства в Facebook опубликовал обращение к гражданам Белоруссии с призывом пересчитать голоса на прошедших 9 августа президентских выборах. По его словам, это необходимо для мирного разрешения ситуации в республике.

Напомним, по данным ЦИК, победу на выборах президента Белоруссии с 80,1% голосов одержал действующий глава государства Александр Лукашенко в шестой раз подряд. Несогласные с результатами голосования жители страны вышли на массовые акции протеста, которые продолжаются до сих пор. В первые дни протестов бойцы ОМОН жестко действовали при задержании участников акций. Были задержаны несколько тысяч человек, которых позднее почти всех выпустили.

Евросоюз не признал итоги состоявшихся в Белоруссии выборов и намерен ввести санкции против лиц, которые несут ответственность «за насилие в республике и фальсификацию на выборах». Как сообщал RT, ЕС собирается выделить 53 млн евро на помощь белорусскому народу.