Су-27 перехватили американские бомбардировщики в небе над Балтикой

Москва, 1 сентября. Российские истребители Су-27 сопровождали над Балтийским морем стратегические бомбардировщики США, сообщает Национальный центр управления обороной.

Инцидент произошел 31 августа. Российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря обнаружили три цели, которые приближались к госгранице РФ.

На перехват были подняты три истребителя Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота.

Воздушными целями оказались стратегические бомбардировщики B-52H ВВС США.

«После удаления американских самолетов от государственной границы РФ российские истребители благополучно вернулись на аэродром базирования», — сообщили в Миноборны.

Полет российских Су-27 проходил в строгом соответствии со всеми международными правилами. Нарушения границы со стороны американских самолетов допущено не было.

Отметим, что ранее 31 августа самолеты сразу четырех государств НАТО были перехвачены российским истребителем Су-27 над Балтийским морем. Приблизившись на допустимое расстояние, российский экипаж установил, что к границе приближались самолеты Дании, ФРГ, США и Швеции. Российский самолет вынудил четыре «цели» кардинально сменить курс.

28 августа два российских истребителя Су-27 перехватили бомбардировщик B-52 ВВС США над акваторией Черного моря. Позднее Пентагон пожаловался на «опасные маневры» российских летчиков, отметив, что истребитель Су-27 пересек траекторию полета В-52, что «ограничивало маневренность летательного аппарата и увеличивало вероятность столкновения».