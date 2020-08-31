Оппозиционные политики объявили о создании в Белоруссии новой партии

Минск, 31 августа. Белорусский политик Виктор Бабарико и член президиума координационного совета оппозиции Мария Колесникова объявили о создании политической партии «Вместе».

«Друзья! Я, Мария Колесникова, и члены штаба Виктора Бабарико сегодня объявляем о создании политической партии «Вместе», — говорится в Telegram-канале Бабарико.

В видеообращении Бабарико назвал главной задачей своей партии — обеспечить проведение конституционной реформы. Еще одной линией работы партии политик назвал усовершенствование белорусской экономики, а также дать возможность простым людям «проявлять свою гражданскую инициативу».

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. По данным ЦИК, победу с 80,1% голосов одержал действующий глава государства Александр Лукашенко в шестой раз подряд. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская. Несогласные с результатами голосования жители страны вышли на массовые акции протеста, которые продолжаются до сих пор, передавал RT. В первые дни протестов бойцы ОМОН жестко действовали при задержании участников акций. Были задержаны несколько тысяч человек, которых позднее почти всех выпустили.

Позднее Лукашенко заявил, что протестные акции в стране управлялись из-за границы. По его словам, спецслужбы зафиксировали звонки организаторов и кураторов протестов из Польши, Великобритании и Чехии.