Зарплата чиновников, генпрокурора и председателя СК будет повышена

Москва, 31 августа. Денежное вознаграждение чиновников, занимающих государственные должности, а также зарплаты председателя Следственного комитета РФ и генерального прокурора будут повышены. Соответствующий указ был опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

«Повысить с 1 октября 2020 года в 1,03 раза денежное вознаграждение лиц, замещающих государственные должности РФ», — говорится в документе, подписанном президентом РФ.

В указе также отмечается, что денежное довольствие будет повышено дипломатам и отдельным руководителям федеральных органов власти. Ряд документов также постановляет повысить заработные платы председателю СК РФ Александру Бастрыкину и генпрокурору РФ Игорю Краснову на 3%.