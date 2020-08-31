Попова ответила, ждать ли второй волны коронавируса

Москва, 31 августа. При соблюдении правил, предписанных Роспотребнадзором, второй волны коронавирусной инфекции в стране возникнуть не должно. Тем не менее, надо быть готовым к разным вариантам развития событий. Об этом рассказала глава надзорного ведомства Анна Попова.

Она пояснила, что Роспотребнадзор занимается подготовкой к возможным волнам заболеваемости каждый год практически одинаково. Однако в этот раз специалисты подходят к этому с новым уровнем госпитальной базы, дополнительным медоборудованием и знаниями врачей.

«Мы должны быть готовы к самым разным вариантам — собственно это сегодня и происходит. Но если мы будем соблюдать правила, изменений произойти не должно», — заявила Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия-1».

Напомним, ранее специалисты провели исследование в 26 субъектах РФ и установили, что в 11 регионах у 20% населения есть популяционный иммунитет к коронавирусу. Они также пришли к выводу, что данный вид иммунитета наиболее характерен для работающих в образовательной и медицинской сферах.