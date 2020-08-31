Западные СМИ предложили России новую «золотую тактику»

Лондон, 31 августа. Британские финансовые аналитики предложили России откорректировать подход к скупке золота, чтобы получить огромную прибыль. По мнению специалистов, Москве следует обратить внимание на криптовалюты.

На данный момент российская политика в отношении золота достаточно эффективна. Ранее Центробанк наращивал золотой запас, но в период роста цен на драгоценный металл желтые слитки начали идти на экспорт. Как сообщает «ПолитРоссия» со ссылкой на британское издание Finbold, Москва опять начала скупку золота, надеясь запасти как можно больше драгоценностей.

По мнению специалистов, в данном случае Россия рискует попасть в «золотую ловушку». В том случае, если ценник на драгоценный металл упадет, то Москва может потерять огромное количество средств. Однако есть шанс не только сохранить, но и серьезно приумножить вложения. Аналитики предполагают, что это можно сделать с помощью вложений в криптовалюты.

«Россия рискует упустить возможность поймать счастливый «биткойн-билет» в будущее и вместо этого попасть в золотую ловушку», — заметили журналисты.

Они указывают на то, что биткойн вырос на 62,47% с начала текущего года, в то время как золото не может похвастаться столь внушительным результатом. Прибыль России может быть невероятной, если Центробанк решит обратить внимание на криптовалюты, считают представители западных СМИ.

Пока Россия зарабатывает на продаже золота и копит его, мир продолжают сотрясать новые экономические неурядицы. Как сообщалось ранее, США хотят изгнать Китай из мировой экономики.