Врач назвала самый безопасный чай

Волгоград, 31 августа. Врач-диетолог Аида Киримова рассказала о пользе и опасности употребления разных сортов чая. А также назвала самый безопасный сорт напитка.

В интервью порталу «Вечерний Волгоград» она напомнила, что разновидностей чая огромное количество, а не только привычные черный и зеленый. Однако у многих сортов есть свои ограничения. К примеру, пуэр считается элитным благодаря насыщенному вкусу и аромату. Однако он относится к крепким видам, поэтому «нарушать технологию и выдерживать заварку дольше положенного времени опасно для здоровья». Его не рекомендуют давать детям до трех лет, а также при беременности, людям с глаукомой или гипертонией.

Самым безопасным, по словам специалиста, является китайский чай улун. Все виды этого сорта обладают свойством улучшать метаболизм, что способствует ускорению разложения жира, потере лишнего веса, наращиванию мышечной массы.

«На мой взгляд, это самый безопасный сорт чая. Аллергические реакции на оригинальную продукцию не встречаются, высыпания на коже и зуд появляются, как правило, после употребления подделок», — отметила Киримова.

Несмотря на пользу улуна, есть и противопоказания: от этого чая лучше отказаться людям, с язвой и гастритом, а также при нарушении работы почек.

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