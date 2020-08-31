Попова объяснила, в какому случае школы вновь перейдут на «удаленку»

Москва, 31 августа. Школы и другие образовательные учреждения перейдут на удаленный режим работы в том случае, если вновь будет наблюдаться массовая вспышка заболеваемости. При этом она может быть связана не только с коронавирусом, но и с другими заболеваниями. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Также было отмечено, что в настоящее время эпидемиологическая обстановка позволяет начать учебный год в стандартном, очном режиме. Однако руководство школ все равно будет вынуждено ввести ряд ограничений. Так, например, кабинеты для отдельных дисциплин будут использоваться обучающимися с оговоренными интервалами, а за каждым классом будет закреплено определенное помещение.

«После каждого блока занятий обязательно будет проводиться влажная уборка, дезинфекция и обеззараживание воздуха», — пояснила Анна Попова в интервью на телеканале «Россия-1».

В школах также будет создано сложное расписание, которое позволит детям не собираться большими группами. Кроме того предписано, что при наличии малейшего недомогания ребенок не должен идти в школу. Родителям рекомендуется оставить школьника дома на некоторое время.

Напомним, ранее руководитель департамента образования Москвы Александр Молотков заявил, что в столице родители могут в случае опасений за здоровье ребенка выбрать для него дистанционный формат. При этом учитель не способен вести онлайн и офлайн-урок единовременно. В связи с этим эксперты предполагают, что нагрузка на педагогов возрастет. Об этом пишет газета «Известия».