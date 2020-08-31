Военные РФ и Турции провели тренировку по ликвидации боевиков в Сирии

Дамаск, 31 августа. Военнослужащие России и Турции провели совместную тренировку по ликвидации боевиков в Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Гринкевич.

В понедельник состоялась первая совместная тренировка, в которой приняли участие подразделения военной полиции России и Турции.

Военные отработали «вопросы совместного огневого поражения диверсионных групп непримиримых бандформирований». Кроме того, прошли тренировки по эвакуации поврежденной техники и оказания медпомощи пострадавшим.

Напомним, РФ и Турция договорились о совместном патрулировании в Сирии по территории трассы М-4. Неоднократно во время движения колонны срабатывали самодельные взрывные устройства боевиков. В частности, 14 июля в ходе проведения 20-го патрулирования трассы М-4 в районе населенного пункта Эриха в южной части Идлибской зоны деэскалации произошел подрыв СВУ. Были ранены как российские, так и турецкие военнослужащие.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, 17 августа в ходе проведения очередного совместного патрулирования военными РФ и Турции на трассе М-4 в провинции Идлиб произошел подрыв СВУ. Взрыв повредил турецкий бронеавтомобиль. Ответственность за происшествие взяла недавно появившаяся группировка «Катаиб Хаттаб аш-Шишани».