Льготники с декабря смогут дистанционно покупать билеты на поезда

Москва, 31 августа. Льготные категории россиян смогут дистанционно приобретать билеты на проезд в пригородных поездах и поездах дальнего следования. Соответствующее постановление подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин.

Согласно постановлению, с декабря 2020 года льготники смогут окупать билеты на поезда дистанционно, без посещения касс.

«Речь в том числе идет об инвалидах, участниках Великой Отечественной войны, чернобыльцах и героях России. Им больше не придется тратить время на поездки в кассу, чтобы предъявить паспорт и документ, подтверждающий льготу», — говорится в пояснительной записке к документу.

Ранее стало известно, что государство намерено поддержать граждан России стимулирующими выплатами в сентябре. При этом некоторые категории граждан могут рассчитывать на выплаты в размере от 25 до 80 тысяч рублей. Так, участвующие в борьбе с коронавирусом российские медики получат премии и надбавки за свою работу.

Семьи с детьми, которые ранее не получали выплаты, в сентябре могут получить до 15 тысяч рублей. Лишившиеся работы россияне получат в сентябре повышенное пособие, размер которого составит более 12 тысяч рублей. Кроме того, с 1 сентября надбавку в размере пяти тысяч рублей за классное руководство получат российские учителя.