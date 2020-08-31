Ефремов вновь хамил адвокатам и устроил шоу в суде

Москва, 31 августа. Актер Михаил Ефремов, которого обвиняют в совершении смертельного ДТП, устроил шоу во время заседания в Пресненском суде Москвы. Артист требовал от адвокатов потерпевшей стороны «встать на колени» и опровергал свои же заявления, сделанные после аварии.

Очередное судебное заседание состоялось в понедельник, 31 августа. Во время него обвиняемый не желал отвечать на вопросы и огрызался. Так, например, адвокат пострадавшей семьи Александр Добровинский зачитал материалы из психиатрической экспертизы. Она выявила, что Ефремов находился в невменяемом состоянии, когда садился за руль. На просьбу адвоката прокомментировать свое поведение, Ефремов ответил, что он «не комментатор».

Кроме того, Ефремов позволил себе оскорбить адвоката другой стороны, назвав его «Добросвинским». Актера также возмутило то, что один из юристов задавал ему вопросы сидя. В ответ на это Ефремов потребовал от мужчины «встать на колени или лечь».

«Моя вина, безусловно, есть. Виноват в пьянстве, но всю вину за Октябрьскую революцию и Великую Отечественную войну я на себя брать не буду», — признал вину Ефремов.

Также скандальный актер прокомментировал свое видео, опубликованное на следующий день после аварии. На ролике актер приносит свои извинения и признает свою вину. Однако в понедельник на суде Ефремов заявил, что сделанное им видео было «отредактировано» и в действительности на нем он якобы сообщает о своей невиновности. Об этом сообщает телеканал RT.

Напомним, 8 июня Михаил Ефремов спровоцировал ДТП в центре столицы, в результате которой погиб один человек. Позднее было установлено, что в момент аварии актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

После трагедии многие общественные деятели высказали мнение, что Ефремов должен понести наказание по всей строгости закона. Так, например, политолог Евгений Сатановский заявил, что его возмутили показания свидетелей и слова звезды кино, которые он дал в суде. Самой знаменитости он пожелал «куда-нибудь пропасть».