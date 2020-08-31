Решетова вернулась к Тимати после слухов о расставании

Москва, 31 августа. Возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова вместе с маленьким сыном прилетела в Москву после затяжного отпуска во Франции.

Решетова почти месяц отдыхала в Сен-Тропе. В соцсетях она рассказывала, что гостила на вилле у папы рэпера, познакомив маленького сына Ратмира с дедушкой.

При этом сам Тимати отдыхал в Греции вместе с дочкой Алисой от прошлых отношений, а после проводил время с друзьями в Чечне.

Семья воссоединилась в последний день лета. На своей странице в Instagram Решетова сообщила, что летит в Москву. На фотографии девушка запечатлена вместе со своим сыном в частном самолете.

В сторис она добавила, что в квартире ее и сына встретил только один из множества живущих там котов.

«Папа нас привез домой к котам. Встречал только Салем. До этого у него была депрессия без меня», — сообщила Решетова.

Сразу после возвращения в столицу знаменитость решила заняться своей фигурой. По ее словам, за время отдыха она не следила за питанием.

«Учитывая, что во Франции я каждый день ела сыры, пасту, пиццу, хлеб, сладкое и выпивала вино, то я еще ничего так вернулась», — подписала модель снимок, показав стройное тело.

Слухи о разводе Тимати и Решетовой начали активно обсуждаться в конце августа. При этом пара сама провоцировала пересуды. После того, как звезды отправились отдыхать порознь, они опубликовали на своих страницах в социальных сетях неоднозначные посты. В частности, Тимати выложил селфи, которое подписал «говорящей» цитатой из песни группы «Каста» «Ревность».

«А ведь не так сильно сейчас — отвечаю шепотом. В прошлый раз вы помните? Все приходит с опытом», — говорится в публикации.

Подписчики начали подозревать, что в личной жизни артиста происходят изменения. Цитату из той же песни «Касты» разместила в своем аккаунте и Решетова. Поскольку она была взята из композиции «Ревность», поклонники пары предположили, что именно из-за этого чувства супруги охладели друг к другу. Однако с чьей стороны и когда она проявлялась, остается только догадываться.

На странице Решетовой также появился загадочный пост, в котором она призналась, что давно не чувствовала себя настолько гармонично, как сейчас, когда улетела на отдых отдельно от Тимати.