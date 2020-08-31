Сатановский пожелал Ефремову исчезнуть навсегда

Москва, 31 августа. Политолог Евгений Сатановский не остался в стороне от судебного разбирательства по делу обвиняемого в смертельном ДТП актера Михаила Ефремова. Эксперт особенно злился из-за слов свидетелей и показаний звезды кино, которые он дал в суде. Самой знаменитости он пожелал «куда-нибудь пропасть».

Отметим, что основная суть показаний «взбесивших» Сатановского свидетелей сводится к тому, что они разглядели какого-то еще человека в салоне джипа на пассажирском сидении. Актер, по их словам, тоже не был за рулем.

Ефремов опровергал, что управлял джипом. По его словам, он ничего не помнит, в день аварии он опустошил бутылку водки, а в салон авто его могли «усадить».

Возмущенный Сатановский подчеркнул, что стольких людей «усадили» в машину к актеру, что не верится, как они там все поместились.

«Сколько человек ехало в машине Михаила Ефремова, садилось на все ее сиденья, видело, как туда кто-то сел, проходило мимо, когда из нее кто-то выходил — естественно, вылезая с водительского места?! Там что, не джип, а автобус был экскурсионный?» — поделился мыслями эксперт.

Поведение актера, который пьет так, что не помнит, с кем ехал и кто куда его сажал, тоже вызвало критику политолога.

«И это артист Михаил Ефремов, сын Олега Ефремова? Или это бомж с потерей памяти, алкаш и наркопотребитель в особо крупных масштабах», — выразил негодование Сатановский.

Всю «закрутившуюся» ситуацию с Ефремовым эксперт считает позором. Он хочет, чтобы это все поскорее закончилось, потому что смотреть тошно. Главное, чтобы не слышать больше актера.

«Чтобы пропал куда-нибудь с глаз долой. Куда угодно. Хоть к черту в ад, только навсегда», — пожелал эксперт.

Досталось и защитнику знаменитости Эльману Пашаеву. В своем Telegram-канале он выразил мнение, что юрист из дела актера устроил «позорный, мерзкий и гнусный спектакль».

Напомним, что Ефремов 8 июня в нетрезвом виде сел за руль внедорожника и совершил столкновение с фургоном, водитель которого погиб. Актеру грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Публицист Анатолий Вассерман считает, что актер совершил более тяжкий поступок, чем смертельная авария.