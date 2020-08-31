Ученые назвали признаки болезни Альцгеймера на ранней стадии

Москва, 31 августа. Расположенные к развитию болезни Альцгеймера люди хуже ориентируются в пространстве, чем все остальные. Об этом свидетельствуют результаты исследования нейрофизиологов из Германии, Испании, Италии и Бельгии.

В мозгу человека есть специальный механизм, позволяющий ориентироваться в пространстве без внешних ориентиров. Например, для того, чтобы добраться по темной квартире в другую комнату, человеку нужно не только знать расположение вещей и дверей, но и осознавать свое местоположение в пространстве. У склонных к болезни Альцгеймера людей подобная задача вызовет определенные затруднения.

Ученые отобрали 202 добровольцев, не имеющих генетической склонности к развитию недуга, и 65 добровольцев, которые предрасположены к болезни Альцгеймера. Всем участникам было предложено решить компьютеризированную навигационную задачу, в которой отсутствовали какие-либо ориентиры. Имеющие расположенность к развитию синдрома подопытные справились с ней хуже, чем все остальные, хотя опыт повторился несколько раз.

«Мы предполагаем, что они использовали компенсаторные механизмы, предположительно, через внешние сигналы в их окружении», — пояснил один из исследователей.

О наличии предрасположенности к заболеванию надо знать заранее, но еще важнее обнаружить развитие смертельных недугов на их ранней стадии. Ранее эксперты рассказали, как распознать онкологию у детей.