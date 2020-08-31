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Ефремов признался, что выпил бутылку водки перед смертельным ДТП

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Ефремов признался, что выпил бутылку водки перед смертельным ДТП Москва, 31 августа. Устроивший смертельное ДТП актер Михаил Ефремов признался, что выпил бутылку водки перед аварией. Об этом он сообщил в ходе судебного заседания в Пресненском суде Москвы.

«Я смутно этот день начинаю помнить, с пяти-шести часов вечера. Я в тот день выпил бутылку водки дома. Потом на такси искал пиво. Был ли я у кого-то, не помню», — сказал Ефремов.

Он также добавил, что изначально признал свою вину в смертельном ДТП, так как был «с похмелья». При этом Ефремов утверждает, что «автомобилем он не управлял».

Напомним, 8 июня Михаил Ефремов спровоцировал ДТП в центре столицы, в результате которой погиб один человек. Позднее было установлено, что в момент аварии актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

9 июня суд отправил Ефремова под домашний арест. Данное решение вызвало резонанс в обществе. Коллеги актера осудили его действия, выразив уверенность, что Ефремов должен быть отправлен в СИЗО.

Позднее адвокат актера Эльман Пашаев заявил, что Ефремов не считает себя виновным в совершении смертельного ДТП. По его словам, актер «готов платить» родственникам погибшего в аварии Сергея Захарова, однако не намерен «возмещать» ущерб.

Позднее родственники Захарова заявили, что им не за что прощать Михаила Ефремова, так как он отказывается признавать свою вину. 6 июля следствие предъявило Ефремову обвинение по части четвертой статьи 264 УК РФ. Актеру грозит до 12 лет лишения свободы.

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