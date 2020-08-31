PR-директор рассказал, кто получит квартиру Алибасова в случае его смерти

Москва, 31 августа. В том случае, если Бари Алибасов до момента своей гибели не разведется с Лидией Федосеевой-Шукшиной, вдова сможет претендовать на все имущество мужа, в том числе на его квартиру и другую недвижимость. Об этом рассказал PR-директор продюсера Вадим Горжанкин.

Ранее в Instagram-аккаунтах Алибасовых было опубликовано видео, на которых продюсер, его сын, а также адвокат Олег Сухов обсуждают вопросы развода и раздела имущества. В ходе беседы Сухов объясняет, кому из семьи достанется нажитое при том или ином сценарии.

Как пояснил PR-директор Алибасова Вадим Горжанкин, видео было сделано и опубликовано специально для того, чтобы зафиксировать факт разговора. Он также отметил, что на данный момент Алибасов-старший находится в браке с Федосеевой-Шукшиной. В том случае, если актриса станет вдовой, она независимо от завещания сможет претендовать на часть наследства.

Однако сын Алибасова настаивает, чтобы отец развелся с актрисой и не оставлял ей наследства. Об этом сообщает Пятый канал.

Напомним, ранее Виолетта Гришина заявила, что желает развестись с Бари Алибасовым — младшим и требует от него алименты на содержание ребенка в размере одного миллиона рублей. Заседание Пресненского суда по этому вопросу состоялось 27 августа.