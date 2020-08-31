Попова заявила, что эпидситуация позволяет начать учебный год в очной форме

Москва, 31 августа. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что эпидемиологическая ситуация в России дает возможность начать учебный год в очном формате.

По ее словам, коронавирус вносит свои коррективы в жизнь общества, однако нынешняя ситуация позволяет начать школьные занятия в очной форме.

«Эпидситуация в стране позволяет начать год по-старому, в очной форме. Коронавирус вносит свои коррективы. В случае малейшего недомогания идти в школу сегодня нельзя. Никому», — сказала Попова в эфире телеканала «Россия-1».

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось выяснить, что источником заболевания является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число зараженных во всем мире достигает более 25,1 миллиона человек. Заболевание унесло жизни 845 тысяч человек.

В России зафиксировано 995 тысяч случаев, 17 тысяч человек скончались. Более 809 тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

11 августа в России была зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса, разработанная специалистами центра имени Гамалеи. По данным Минздрава РФ, вакцина поступит в гражданский оборот в ближайшее время.