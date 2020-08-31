Межевич объяснил, в каком случае РФ окажет «силовую» поддержку Лукашенко

Любая силовая поддержка со стороны РФ законным властям Республики Беларусь может быть оказана только по их официальной просьбе и никак иначе. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил исполняющий обязанности руководителя Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.

Так собеседник ФАН отреагировал на заявление баллотировавшейся в президенты Белоруссии Светланы Тихановской о том, что оппозиция «крайне обеспокоена» словами российского лидера Владимира Путина, пообещавшего отправить правоохранителей из РФ на подмогу их коллегам из Республики Беларусь, если в том возникнет необходимость. Экс-кандидат убеждена, что подобные действия со стороны Москвы стали бы серьезным нарушением суверенитета РБ разрушили тесные взаимоотношения между двумя странами Союзного государства.

«Сегодня мы понимаем, что если ситуация в Белоруссии выйдет из-под контроля, то со стороны оппозиции создастся серьезная угроза для жизни ее граждан, — убежден Межевич. — Почему? До сих пор непонятно, кто именно ее контролирует. Есть несколько блогеров, которые из Варшавы практически в прямом эфире через Telegram координируют действия протестных колонн. Такого не было еще никогда — ни на недавних беспорядках в Гонконге, ни в Чили в 1973 году. Этого не было даже на киевском Майдане! Повинуясь невидимым кукловодам, митингующие поворачивают налево или направо, идут вперед или назад. Кто даст гарантию, что следующим приказом не станет штурм президентского дворца?».

В этих условиях, по словам политолога, правоохранительные органы любой страны должны реагировать однозначно, а именно давать жесткий отпор с применением спецсредств.

«Однако до этого очень не хотелось бы доводить! — заметил эксперт. — Именно поэтому, с целью предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта на минских улицах и урезонить потенциальных нарушителей общественного порядка, президент России Владимир Путин и сделал свое заявление! Не для того, чтобы применить силу — а для того, чтобы причины для ее использования даже не появились и чтобы протестующие вместе с их варшавскими покровителями знали, что их агрессия не останется безнаказанной!».

Собеседник ФАН напомнил, что в настоящий момент именно Александр Лукашенко исполняет обязанности президента Республики Беларусь — а стало быть имеет полное право запросить помощь не только у Российской Федерации, но и у Китайской Народной Республики, власти которой также поздравили белорусского лидера с победой на выборах.