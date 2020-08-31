Шарий назвал причину возможной гражданской войны на Украине

Киев, 31 августа. Ситуация на Украине сложилась настолько тревожная, что не исключено возникновение в стране гражданской войны. Прогноз озвучил украинский блогер и медиаэксперт Анатолий Шарий.

По мнению блогера, власти в стране потворствуют тому, что националистические организации ведут себя как им хочется, ощущая полную вседозволенность. Дошло уже до того, что радикальные элементы применяют насилие в отношении тех, чья позиция им не нравится. В качестве примера он привел недавнее нападение на автобус с представителями организации «Патриоты – За жизнь» под Харьковом.

Эксперт в эфире украинского канала NewsOne прямо сказал, что его страна сейчас максимально далека от ЕС. Он привел в сравнение Италию. Если бы там был такой разгул радикалов, то глава местной полиции точно бы уволился.

На Украине никто не спешит покидать должность. Более того, стрельба по автобусу с ранением людей пока квалифицирована по статье «Хулиганство». Шарий обратил внимание, что в правоохранительных органах пытаются все «повернуть» в сторону обычного конфликта граждан с разными идеологическими точками зрения.

Блогер с иронией спрогнозировал, что в возможном возникновении гражданской войны будут снова обвинять Москву.

Анатолий Шарий подчеркнул, что ему надоели беспочвенные обвинения в адрес России, якобы она вмешивается во внутренние дела Украины. Эксперт уверен, что именно безнаказанные местные радикалы расшатывают обстановку на Украине. Это может привести к внутреннему конфликту и распаду государства.