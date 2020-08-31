Модные тенденции ежегодно меняются, однако неизменным остается одно — здоровые ровные и белые зубы всегда останутся в тренде. И действительно, каждый из нас мечтает о голливудской улыбке, которой можно сверкнуть при любом удобном случае. Но не всегда природа одаривает ровными зубами. Поэтому исправить ситуацию поможет только современная стоматология. Нет, не пугайтесь, мы не о брекетах. Мы говорим о винирах. Предлагаем поближе познакомиться с этим методом эстетической коррекции зубов, изучить принцип установки, а также посоветуемся с профессионалом.

Что это такое

В Европе во времена правления Елизаветы I в моду вошли черные и гнилые зубы. Дело в том, что королева очень любила сладости, поэтому в скором времени ее зубы стали разрушаться и покрываться кариесом. Поэтому она проявила смекалку и ввела плохие зубы в моду. За ней последовали и другие — порой несчастные девушки специально жевали сажу, лишь бы соответствовать модным тенденциями своего времени. Однако на дворе уже 21 век и взгляды на красоту теперь совершенно иные. Сейчас проблемы в полости рта свидетельствуют не о зажиточности, а об отсутствии должной гигиены и неправильном питании.

Первые виниры появились в 1928 году, однако использовались они исключительно в кинематографе. Их создателем стал стоматолог Чарльз Пинкус, которому в голову пришла идея усовершенствовать улыбки голливудских актеров в кадре. Для этого он создал тонкую пластинку из порошка для протезирования, которая крепилась на передние зубы голливудских звезд во время съемок. Именно Пинкус и дал им название — виниры.

Сейчас медицина вышла на новый уровень, позволяющий не только вылечить и сохранить свои зубы, но и придать им красивую форму и цвет. Это с легкостью можно сделать при помощи виниров. В современной стоматологии винирами называют очень тонкие пластинки, изготавливающиеся из керамики или композитного материала. Они надеваются на зубы и заменяют внешний слой эмали. Поэтому виниры можно смело назвать современной альтернативой коронок. В стоматологии их разделяют на три вида. Предлагаем изучить каждый отдельно.

Композитные виниры. Этот вид изготавливается из светополимерного композита или, другими словами, пломбировочного материала. Существует два вида, которые отличаются по методу изготовления:

• прямые — доктор изготавливает их сразу в полости рта пациента. Для начала стачивается необходимый слой зубной эмали, а затем стоматолог приступает к нанесению композита, накладывая его на зуб тонкими слоями и просвечивая ультрафиолетовой лампой. После этого зубу придается нужная форма, поверхность полируется и шлифуется. Всего за одно посещение можно обзавестись парой «новых» зубов.

• непрямые — такие виниры изготавливаются в лаборатории. Доктор заранее обтачивает зуб и делает слепок. После этого к работе подключаются техники, которые изготавливают винир под воздействием высокой температуры. Стоматологу остается только приклеить готовый винир на зуб. Но вот его форму уже изменить не получится.

Такие виниры зачастую привлекают пациентов своей стоимостью и скоростью установки. Однако сразу стоит отметить, что они весьма недолговечны. В среднем срок их службы составляет от трех до пяти лет. Помимо этого композитные виниры постепенно меняют цвет, поскольку сделаны из очень пористого материала, который буквально как губка впитывает в себя все красители. Поэтому такие виниры требуют особого ухода, соблюдения диеты и ежегодной корректировки и полировки у стоматолога.

Керамические виниры. Этот вид виниров один из самых дорогих. Для их изготовления используют самые современные материалы, которые внешне практически не отличить от настоящих зубов — у них имеется полупрозрачный режущий край и даже характерный для эмали блеск. Изготавливаются они исключительно в лабораториях и сама процедура по установке осуществляется в несколько этапов. Для начала врач предлагает пациенту выбрать цвет будущего зуба. Делается это при помощи шкалы Vita, на которой отлично показаны все оттенки эмали. Затем доктор проводит препарирование зуба, или простым языком — обтачивает его под будущую конструкцию. Стоит отметить, что процедура безболезненная и бояться ее совсем не стоит.

После этого врач делает слепки и отправляет их в лабораторию. Но чтобы зубы пациента были защищены от воздействия пищи и агрессивной среды полости рта, на них надеваются временные виниры, сделанные из пластмассы.

В этом время в лаборатории изготавливают гипсовую модель челюсти, на которой уже и начинается процесс создания винира. Готовую конструкцию закрепляют на зубе при помощи специального прочного клея, а затем полируют поверхность «нового» зуба. Вуаля, работа сделана, и улыбка засияла белизной! На такую работу врачи обычно дают пожизненную гарантию.

Люминиры. Это самый дорогой и щадящий зубы вариант, который пришел к нам из американской стоматологии. Эту технологию в 1985 году разработала компания Certinate. Огромным плюсом такой конструкции является то, что для ее установки не требуется обточка зуба. При этом по своей прочности и износостойкости люминиры не уступают керамическому варианту. Этот вид представляет собой очень тонкие пластинки, которые наклеиваются на поверхность зуба, делая ее ровной и белой.

Однако несмотря на схожесть с керамическими винирами, люминиры не травмируют зубы, и при этом не исправляют серьезные дефекты прикуса и не перекрывают сильную желтизну зубов. Поэтому они больше подходят тем, кто носил брекеты и чьи зубы уже поставлены в прикус. И, конечно же, самым главным недостатком люминиров является их высокая стоимость, которая полностью оправдана их высоким качеством. После их установки врачи дают пожизненную гарантию, и в зависимости от гигиены и ухода они могут прослужить более 30 лет.

Поэтому можно сделать вывод, что каждый из перечисленных нами видов виниров имеет свои плюсы и минусы. Но стоит отметить, что многое зависит от самого пациента — как он ухаживает за зубами, или соблюдает ли осторожность, употребляя твердую пищу.

Показания и противопоказания к установке

Во время первой консультации врач всегда проводит тщательный осмотр полости рта пациента, чтобы исключить наличие противопоказаний. Да, оказывается есть ряд причин, из-за которых с винирами придется либо повременить, либо вовсе их не ставить. Среди показаний значатся:

• наличие трещин и сколов;

• сильная чувствительность зубов после многократного отбеливания;

• потемнения на эмали;

• сточенные зубы;

• небольшие неровности передних зубов;

• промежутки между зубами

• флюороз эмали.

Если ничего более серьезного из перечисленного у пациента нет, то ему можно смело ставить виниры, не опасаясь за дальнейшее здоровье зубов. В интервью нашему изданию врач-стоматолог-ортопед Андрей Самсонов из сети стоматологических клиник «Все свои» рассказал подробнее о противопоказаниях:

• серьезные повреждения и заболевания десен;

• обратный прикус (нижняя челюсть выдается вперед);

• наличие зубов, восстановленных вкладками и металлическими штифтами.

Важно

«Виниры сами по себе очень прозрачные и они дают максимальную естественность. Если под ними металл, то он будет просвечивать», — подчеркнул Самсонов.

• разрушенные зубы;

• наличие коронок.

Вопросы специалисту

Чтобы хорошо разобраться в этой теме, мы задали несколько вопросов доктору Самсонову. Ведь только опытный и квалифицированный врач точно сможет рассказать, как носка виниров отражается на здоровье зубов, насколько долго они держатся и что необходимо делать, чтобы сохранить их первоначальный вид.

Первым делом мы задали доктору волнующий многих пациентов вопрос — портят ли виниры зубы. По словам Самсонова, виниры вовсе не портят зубы, а лишь модифицируют их структуру, делают их более ровными, белыми даже при минимальном препарировании зуба.

Также во время беседы мы выяснили, что при помощи этой конструкции действительно можно исправить прикус.

«В классической ситуации винирами можно исправить практически любой неприглядный нюанс в полости рта», — поделился доктор.

Однако исключением является выдающаяся вперед нижняя челюсть — такими случаями сначала должен заниматься ортодонт. Но как оказалось, даже в тех случаях, когда сохранилась только часть зуба, винир все же можно поставить. Но только это будет уже не тонкая пластинка, а специальная накладка, которая покрывает всю поверхность зуба.

Во время подготовки материала мы заметили, что зачастую в Сети предупреждают об опасности установки виниров на мертвые зубы. Конечно же с этим вопросом мы поспешили к врачу.

Совет эксперта

«Ставить винир на мертвый зуб можно, но только при условии, что это винир 360 градусов, и сам зуб будет предварительно армирован, скорее всего стекловолоконным штифтом», — ответил врач.

Мы не забыли и о современных съемных капах, которые очень часто встречаются в Интернете. Такие капы в народе называют «съемными винирами», и мода на них появилась в США. Многочисленная реклама в интернете обещает их обладателям белоснежную и ровную улыбку. Мы доверяем, но проверяем, поэтому задали вопрос о них доктору. Выяснилось, что эти конструкции изготавливаются из белого пластика по индивидуальному слепку пациента. Такие капы можно надеть исключительно «на выход», но не более.

Важно

«Есть нельзя, пить нельзя, кусать тоже нельзя. Эти капы созданы для того, чтобы выйти, поулыбаться на камеру, а после этого убрать их в карман», — рассказал Самсонов.

Во время беседы доктор Самсонов обратил внимание, что стоимость виниров зависит не от материала, а только от клиники, где будет проводиться работа. Дело в том, что на сегодняшний день все виниры изготавливаются из американского материала Е-max, поэтому плохое качество виниров обусловлено либо технической неподготовленностью специалистов, либо желаниями пациентов, которые не берут во внимание естественность и размер зубов. Из-за этого можно наблюдать такую картину: улыбка становится неестественно белой, а зубы выглядят «лошадиными». Поэтому говорить о дешевизне или дороговизне виниров не совсем корректно.

За красивой и здоровой улыбкой советуем всегда обращаться к квалифицированным и опытным врачам, которые смогут подобрать идеальный вариант, исходя их общей медицинской картины. Грамотный доктор обязательно позаботится об эстетической части, не навредив здоровью зубов.