После неудачной операции в Турции девушка осталась с изуродованным телом

Лондон, 31 августа. В Великобритании местная жительница стала жертвой ряда неудачных пластических операций. Девушка обратилась к специалистам из Турции для того, чтобы ей увеличили грудь и сделали «бразильские» ягодицы, но в результате ее тело оказалось изуродовано.

Жертвой хирургов оказалась 23-летняя британка Шеннон Дэвис. Как пояснила девушка, всего она сделала три операции. Общая стоимость их составила более пяти тысяч футов стерлингов (около 500 тысяч рублей). В первый раз для прохождения процедур она прилетела в Стамбул в 2018 году. По словам Дэвис, она хотела себе пышное тело, однако первая же операция на груди закончилась для нее плачевно.

«Я поняла, что что-то не так, увидев выражение лица хирурга в момент, когда он посмотрел на мой посиневший сосок», — заявила она в интервью Daily Mail.

После ее ожидала пластическая операция на ягодицах. После процедуры тело Дэвис приобрело неровные впадины и жуткие шрамы. На следующий год она вновь легла под нож для того, чтобы все исправить, однако вернуть все назад медикам не удалось.

«Я отчаянно хотела, чтобы все убрали. Я просто хотела вернуть свое старое тело», — пояснила девушка.

На сегодняшний день британка вынуждена носить одежду больших размеров и избегать открытых купальников.